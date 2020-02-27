بايرن ميونخ الألماني يعلن إصابة ليفاندوفسكي ومدة غيابه

2020/02/27 | 00:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى بايرن ميونخ الألماني ضربة قوية، بعدما أعلن رسميا، امس الأربعاء، عن إصابة مهاجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وغيابه عن الفريق لمدة شهر تقريبا.وذكر النادي البافاري في بيانه الرسمي: “عانى روبيرت ليفاندوفسكي بعد مباراة الأمس ضد تشيلسي من إصابة في مفصل الركبة اليسرى، وسوف يغيب حوالي أربعة أسابيع”.وتألق ليفاندوفسكي في مباراة الأمس وساهم […]

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