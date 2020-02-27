السهيل يوجه بدوام رؤساء الجامعات ومساعديهم

2020/02/27 | 00:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التعليم العالي د قصي السهيل على ان يقتصر الدوام على رؤساء الجامعات والمساعدين والعمداء ومعاونيهم على ان يتمتع الطلبة بالعطلة المعلنة.وبين مكتب وزير التعليم ان الدوام الرسمي في الجامعات سيقتصر على رؤساء الجامعات والمساعدين والعمداء ومعاونيهم ورؤساء الاقسام والمقررين وبالتناوب.واضاف المكتب أن الدوام بالنسبة لموظفي الجامعات فيستقصر على الموظفين الضروريين فقط وباقل الحالات وبالتناوب، اما موظفو مركز الوزارة فيستقصر الدوام على السادة الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين ومدراء الاقسام.

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