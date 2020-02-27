بعد امتناعها.. الديوانية تنفذ قرار تعطيل دوام المدارس

2020/02/27 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ الديوانية

قررت تربية محافظة الديوانية، الاربعاء، تنفيذ قرار خلية الازمة الوزارية، حول تعطيل دوام المدارس والجامعات.

وقال اعلام التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد اتصال عقيل الجبوري المدير العام للتربية، بوزرية التربية، سها بك، تم التبليغ رسميا تعطيل الدوام لكافة المدارس اعتباراً من يوم الخميس الموافق 27 / 2 ولمدة 10 ايام ".

وكانت محافظة الديوانية، قد أعلنت الاربعاء، أن يوم الخميس سيكون دواما رسميا في المدارس، رغم تعطيل الدوام بتوجيه من خلية الازمة في عموم العراق لمدة 10 ايام ابتداء من الخميس.

وقال اعلام محافظ الديوانية في بيان مقتضب، إن "يوم الخميس سيكون دواما بالنسبة للمدارس لاستكمال الامتحانات".

وكانت خلية الازمة الحكومية قررت، الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار المقبل فيما اصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الخلية، ووزير الصحة، جعفر علاوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية ابتداءً من يوم الخميس المصادف 2/27 ولغاية 2020/3/7".

واضاف: "كما تقرر ايضاً غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية".

واعلن وزير الصحة صدور قرار كذلك بحظر التجمعات في الأماكن العامة وتوجيه مؤسسات الدولة بتقليل الاختلاط".

وتابع ان الخلية قررت كذلك " منع دخول الوافدين من البحرين والكويت".

بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت محافظة الديوانية، الاربعاء، أن يوم غد الخميس سيكون دواما رسميا في المدارس، رغم تعطيل الدوام بتوجيه من خلية الازمة في عموم العراق لمدة 10 ايام ابتداء من الغد.

وقال اعلام محافظ الديوانية في بيان مقتضب، إن &

بغداد اليوم ـ بغداد

قررت خلية الازمة الحكومية، الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار المقبل فيما اصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الخلية، ووزير الصحة، جعف

بغداد اليوم _ واسط

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية، يوم غج الخميس، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكر المكتب الاعلامي للمياحي، في بيان تلقت (بغ

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