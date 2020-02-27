أنقرة تعلن مقتل جنديين من قواتها في إدلب السورية

2020/02/27 | 01:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أنقرة عن مصرع مقاتلين إضافيين من جنودها اليوم الخميس، في غارة جوية في ريف إدلب، شمال سوريا.وقالت الدفاع التركية في بيان عبر “تويتر” إن اثنين من الجيش التركي

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