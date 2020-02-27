الذهب يرتفع بعد تحذير أميركي من تفشي كورونا

2020/02/27 | 01:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، امس الأربعاء، بعد انخفاض كبير سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حذرت الولايات المتحدة من حتمية حدوث وباء، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تُعتبر ملاذاً آمناً.وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1643.93 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.27 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض 1.9% في الجلسة السابقة.[…]

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