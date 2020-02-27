إدراج أمين عام

2020/02/27 | 01:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت واشنطن امين عام كتائب حزب الله العراقي احمد الحميداوي على لائحة الارهاب.

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