2020/02/27 | 01:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر سيتي يخطف فوزا ثمينا من ريال مدريد في دوري الأبطال (المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا ثمينا على مضيفه ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 2-1، في مباراة الفريقين بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، في ملعب “سانتياجو برنابيو.وافتتح فرانشيسكو إيسكو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 60، […]

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