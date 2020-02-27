2020/02/27 | 01:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حول مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدف أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني إلى فوز ثمين 2-1، في المباراة التي جمعتهما، امس الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وافتتح ريال مدريد باب التسجيل عن طريق نجمه إيسكو في الدقيقة الـ60 من عمر اللقاء، قبل أن يقلب الضيوف الطاولة على النادي الملكي بتسجيلهم هدفين متتاليين عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر سيتي يتغلب على ريال مدريد 2-1) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر سيتي يتغلب على ريال مدريد 2-1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).