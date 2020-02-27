مانشستر سيتي يصعق ريال مدريد في عقر داره بدوري الأبطال

2020/02/27 | 01:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

حول مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدف أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني إلى فوز ثمين 2-1، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح ريال مدريد باب التسجيل عن طريق نجمه إيسكو في الدقيقة الـ60 من عمر اللقاء، قبل أن يقلب الضيوف الطاولة على النادي الملكي بتسجيلهم هدفين متتاليين عن طريق كل من البرازيلي غابرييل خيسوس والبلجيكي كيفين دي بروين من ركلة جزاء في الدقيقتين 78 و83 على الترتيب.

وأنهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض قائده سيرخيو راموس للطرد في الدقيقة 86، لنيله البطاقة الحمراء عقب عرقلة خيسوس ومنعه من الانفراد بالحارس تيبو كورتوا.

بغداد اليوم/ متابعة

قال رحيم سترلينج نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إن ابنته لا تسير على خطاه وتشجع ألد أعداء فريقه وهو ليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي فيما يحل مان سيتي في المركز الثاني.

وقال سترلينج، في تصريحات لصحيفة "AS

بغداد اليوم/ بغداد

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم عن وصول اشعار من نظيره الدولي اليوم الاربعاء،(26 شباط 2020)، يؤكد فيه بأن مقابلة المرشحين للهيأة المؤقتة لادارة الكرة العراقية سيكون بالدوحة في السادس من شهر اذار المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان تل

بغداد اليوم/ بغداد

عوض فريق الشرطة تعثره في الجولة الثانية امام الكهرباء بالتعادل 3-3، الى فوز على امانة بغداد3-1 اليوم الاربعاء، ( 26 شباط 2020)، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز.

البداية كانت بت

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