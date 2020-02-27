من هو أحمد الحميداوي الذي وضعته واشنطن على “لائحة الإرهاب” اليوم؟ (فيديو)

2020/02/27 | 01:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن: أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، الأمين العام لميليشيا “كتائب حزب الله” في العراق أحمد الحميداوي على “لائحة الإرهاب”، ومن شأن هذا التصنيف منعه من الوصول إلى النظام المالي الأميركي ومن ثم التخطيط وشن عمليات إرهابية بحسب بيان للوزارة قدمه … Readmore

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