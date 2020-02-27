لبنان تعلن حفر أول بئر نفطي في البلاد

2020/02/27 | 01:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، امس الأربعاء، أن “اليوم سيشهد إطلاق أعمال الحفر في أول بئر نفطي بالبلاد، متعهدا بالدفاع بشراسة عن حقوق البلاد في موارد الطاقة والمياه الإقليمية التابعة لها.وقال عون في خطاب متلفز، إن “ساعات قليلة تفصلنا عن الإطلاق الرسمي لأعمال حفر أول بئر نفطي في لبنان، من إحدى نقاط مياهنا الإقليمية، […]

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