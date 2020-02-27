الجيش اليمني: إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان في الصوح قبالة نجران

2020/02/27 | 01:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم، طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان في نجران.وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية لقوى العدوان في منطقة الصوح قبالة نجران بسلاح مناسب.يذكر أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال فبراير الجاري أربع طائرات تابعة للعدوان أثناء قيامها بأعمال عدائية، منها طائرة حربية […]

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