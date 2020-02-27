2020/02/27 | 01:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوفنتوس يسقط أمام ليون في دوري أبطال أوروبا (المستقلة) – حسام الدين جمال – خسر يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 1-0 أمام مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، مساء الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وأحرز لويس توسار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 من المباراة التي احتضنها ملعب جروباما في ليون.ومن المقرر أن يستضيف ملعب […]

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