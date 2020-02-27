2020/02/27 | 01:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما حقيقة إصابة سانشيز بفيروس كورونا؟ (المستقلة) – حسام الدين جمال – انتشر مؤخرا خبر حول إصابة أليكسيس سانشيز، نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي، بفيروس كورونا القاتل، مصدره قناة “CDF” التليفزيونية التشيلية.عنوان مضلل: العنوان الذي نشرته القناة التشيلية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، تسبب في إثارة حالة من الجدل والبلبلة بخصوص إصابة اللاعب بالفيروس، […]

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