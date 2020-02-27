فوز مقنع لليون على حساب يوفنتوس في ابطال اوربا

2020/02/27 | 01:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

حقق ليون فوزًا صعبًا على ضيفه يوفنتوس، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على جروباما ستاديوم، مساء الأربعاء، بمنافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أحرز لوكاس توسارت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

ومن المقرر أن يحل ليون ضيفًا على يوفنتوس، في 17 مارس/آذار المقبل، على أليانز ستاديوم، في مباراة الإياب، لحسم المتأهل للدور ربع النهائي.

المحاولة الأولى في المباراة جاءت بعد مرور 4 دقائق، لصالح يوفنتوس عن طريق رونالدو، الذي كاد أن يخدع حارس ليون بعرضية من الناحية اليسرى كادت أن تسكن الشباك.

وفي أول تهديد من فريق ليون، كاد أصحاب الأرض أن يتقدموا بالهدف الأول في الدقيقة 21، بعد ركلة ركنية من الناحية اليسرى قابلها توكو إيكامبي برأسية ضربت العارضة ليُحرم ليون من هدف أول محقق.

وبعد مرور 31 دقيقة، تقدم ليون بالهدف الأول عن طريق توسارت، بعد مجهود فردي من حسام عوار في الناحية اليسرى لليون ليراوغ لاعب يوفنتوس ويمرر الكرة إلى توسارت الذي وضع الكرة في الشباك.

رونالدو اقترب من تعديل النتيجة ليوفنتوس، بعدما سدد كرة صاروخية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس لوبيز.

وأهدر إيكامبي فرصة مضاعفة النتيجة، بعد خطأ فادح من ميرالم بيانيتش الذي مرر الكرة بشكل خاطئ للخلف وسط غياب التركيز من بونوتشي، لينجح إيكامبي في الحصول على الكرة ويتوغل ويسدد كرة قوية فوق العارضة.

وعاد الخطير إيكامبي بفرصة جديدة بعدما تسلم الكرة من منتصف الملعب وتوغل وسط غياب الضغط من لاعبي يوفنتوس عليه ليتوغل ويسدد من أمام منطقة الجزاء كرة علت عارضة تشيزني بقليل.

أول 20 دقيقة من الشوط الثاني، لم تشهد أي خطورة على مرمى الفريقين، وسط تمريرات كثيرة في خط الوسط وغياب الفاعلية الهجومية.

وأجرى ساري التبديل الأول ليوفنتوس بالدقيقة 62، بخروج بيانيتش ودخول آرون رامزي بدلاً منه.

الدقيقة 69 كادت أن تحمل نبأ سارًا ليوفنتوس، إلا أن ديبالا كان له رأس آخر، بعدما قابل عرضية من الجهة اليسرى ليسددها بجوار المرمى، في أخطر فرص اللقاء، ويهدر على فريقه فرصة تعديل النتيجة.

ودفع ساري بالمهاجم جونزالو هيجواين، في محاولة لزيادة قوة يوفنتوس الهجومية باللعب بالثلاثي رونالدو، ديبالا وهيجواين، ليشترك جونزالو في الدقيقة 70 بدلاً من كوادرادو.

وسقط رونالدو في الدقيقة 83 مطالبًا بركلة جزاء بحجة وجود حالة دفع من ديناير مدافع ليون، إلا أن حكم اللقاء أشار باستكمال اللعب دون أي مخالفة.

البديل هيجواين كاد أن يتعادل ليوفنتوس، بعدما مر ديبالا من الناحية اليمنى وتوغل داخل المنطقة ليمرر الكرة إلى هيجواين أمام المرمى، إلا أن جونزالو سددها بجوار القائم.

وسجل ديبالا هدفًا بالدقيقة 87، إلا أن حكم اللقاء قرر إلغاؤه بداعي التسلل لتمر باقي الدقائق دون جديد.

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