2020/02/27 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور في التعرف على واحد من أكابر المجرمين : ( حسنى مبارك اللعين ) مقدمة :1 ـ مات أمس محمد حسنى مبارك ، ومنتظر تكريمه بجنازة عسكرية ، ولم يحظ بهذا التكريم في الدفن ضحايا مبارك قبل الإطاحة به ، وأثناء الإطاحة به ، وبعد الإطاحة به .بمناسبة موته نتوقف معه رمزا لأكابر المجرمين في عصرنا .2 ـ الأصل في إجرامه أنه جعل مصر ضيعة خاصة له ولزوجته وولديه .لم يكن له طموح خارجى مثل السعوديين وصدام وال......

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