سر مرعب وراء تعتيم الأضواء عند إقلاع وهبوط الطائرات

2020/02/27 | 02:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يلاحظ ركاب الطائرة أثناء الرحلات الليلية أن قائد الطائرة يقوم بتخفيف أضواء المقصورة أثناء الإقلاع والهبوط، وربما لا يعرف البعض السبب الذي يدرك الجميع أنه إجراء احترازي كبير للسلامة دون معرفة سببه.بحسب ما نقلت “العربية” عن صحيفة “إكسبريس” البريطانية، تشير بعض النظريات إلى أن السبب يعود إلى تقليل التلوث الضوئي البصري في الأجواء، […]

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