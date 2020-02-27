6 حيل تُخلصك من إدمان المشروبات الغازية

2020/02/27 | 02:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر موقع “Health Line” للصحة، طرقا تساعد على التخلص من الإدمان على المياه الغازية لما تسببه من أضرار كبيرة على جسم الإنسان، لا سيما زيادة الوزن، وتضرر الأسنان، و ظهور حب الشباب، والإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني الخطير، بالإضافة لأرق النوم.ودعا الموقع إلى اعتماد ست طرق يؤدي الالتزام بها إلى […]

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