توافقات‭ ‬سياسية‭ ‬صعبة‭ ‬تواجه‭ ‬جلسة‭ ‬الثقة بالحكومة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬

2020/02/27 | 02:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬الحلبوسي‭: ‬علاوي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬وترأس‭ ‬الوفود‭ ‬التفاوضية‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬ ‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ابدى‭ ‬محمد‭ ‬توفيق‭ ‬علاوي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬المكلف‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬جلسة‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬متوافرة‭ ‬على‭ ‬امكانات‭ ‬منح‭ ‬فريقه‭ ‬الوزاري‭ ‬الثقة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬تسربت‭ ‬اسماء‭ ‬المرشحين‭ ‬الاساسيين‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬انسحب‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مرشح‭ ‬واحد‭ ‬يشغل‭ […]

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