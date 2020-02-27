2020/02/27 | 02:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحلبوسي: علاوي شارك في العملية السياسية وترأس الوفود التفاوضية 12 سنة بغداد -عبدالحسين غزال ابدى محمد توفيق علاوي رئيس الحكومة العراقية المكلف ثقته في ان تكون جلسة الخميس في البرلمان متوافرة على امكانات منح فريقه الوزاري الثقة ، فيما تسربت اسماء المرشحين الاساسيين ، حيث انسحب من بينهم مرشح واحد يشغل […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توافقات سياسية صعبة تواجه جلسة الثقة بالحكومة في البرلمان العراقي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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