واشنطن تدرج قائد كتائب حزب الله على قائمة الإرهاب

2020/02/27 | 02:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬تكثف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬جماعة‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وزعيمها،‭ ‬معللة‭ ‬ذلك‭ ‬بارتباط‭ ‬الجماعة‭ ‬بقتل‭ ‬متعاقد‭ ‬أمريكي ‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭.‬ وقال‭ ‬ناثان‭ ‬سيلز‭ ‬منسق‭ ‬شؤون‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬خلال‭ ‬إفادة‭ ‬صحفية‭ ‬”لا‭ ‬تزال‭ ‬جماعة‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ […]

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