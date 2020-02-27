2020/02/27 | 02:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 14 دولة أوربية تدعو أنقرة وموسكو الى خفض التصعيد في سوريا انقرة – – توركان اسماعيل باريس – الزمان أكد الرئيس رجب طيب إردوغان الأربعاء أن تركيا «لن تتراجع قيد أنملة» في إدلب، حيث تدور مواجهات بين القوات التركية والجيش السوري، الحكومي في شمال غرب سوريا. وقال إردوغان في كلمة ألقاها أمام […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان:تركيا لن تتراجع قيد أنملة في إدلب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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