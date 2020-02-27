إردوغان‭:‬تركيا‭ ‬لن‭ ‬تتراجع‭ ‬قيد‭ ‬أنملة‭ ‬في‭ ‬إدلب

2020/02/27 | 02:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14‭ ‬دولة‭ ‬أوربية‭ ‬تدعو‭ ‬أنقرة‭ ‬وموسكو‭ ‬الى‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬سوريا انقرة‭ – – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬ باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تتراجع‭ ‬قيد‭ ‬أنملة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إدلب،‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬والجيش‭ ‬السوري،‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭.‬ وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ […]

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