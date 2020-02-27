السعودية: وقف التأشيرات السياحية للقادمين من دول كورونا

2020/02/27 | 02:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….أصدرت الحكومة السعودية قرارا تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً.وأوضحت وزارة الخارجية السعودية ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد(19-COVID)، وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات؛ على تطبيق […]

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