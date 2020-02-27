واشنطن تدرج أمين عام “حزب الله” العراق على قائمة “الإرهاب”

2020/02/27 | 02:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) …..أدرجت الولايات المتحدة الامريكية اليوم ، الأمين العام لـ “كتائب حزب الله” في العراق، أحمد الحمداوي على ما أسمتها قائمة “الإرهابيين الدوليين الخاصة”.وقال المنسق في وزارة الخارجية الأمريكية، نثان سيلز، في مؤتمر صحفي، إن “جماعة “كتائب حزب الله” مسؤولة عن العديد من الهجمات الإرهابية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، بما […]

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