6 نصائح لتنحيف الوجه الممتلئ

2020/02/27 | 03:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تعانى بعض النساء من مشكلة الوجه الممتلئ الذى يتسبب لها فى الشعور بالإحراج وجعلها تبدو أكبر من عمرها الحقيقى، لذلك تعمل بكل الطرق للتخلص من الوجه الممتلىء، من خلال اتباع بعض النصائح التى قد لا تظهر نتائج إيجابية مع مرور الوقت، لذلك نتعرف فى هذا التقرير على نصائح لتنحيف الوجه الممتلىء، منها اتباع نظام […]

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