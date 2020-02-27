نمط الحياة المستقر يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة

2020/02/27 | 03:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يؤدي نمط الحياة المستقر والروتين الخالي من أي نشاط بدني وحركي لارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والإعاقات الحركية والموت المبكر.وبحسب تقرير لصحيفة “بينك فيلا” نقلته وكالة إرم، فإن عدم النشاط، والاستمرار في الحياة الخالية من الحركة والأنشطة، يؤديان للإصابة بعدة أمراض خطيرة.المرحلة الثانية من السكري يمكن للأشخاص وقاية أنفسهم من الإصابة […]

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