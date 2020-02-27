فحوص طبية يجب أن يخضع لها كل رجل

2020/02/27 | 04:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يحتاج الرجال إلى مراقبة صحتهم وإيلائها عناية خاصة، ويعتبر التمتع بصحة جيدة من الأمور الأساسية التي تضمن شعور الرجل بالراحة.وفي تقريرها الذي نشرته صحيفة “أرجومنتي أي فاكتي” الروسية- كما نقلت الجزيرة-، قالت آنا شاتوخينا إن العديد من الأمراض تتطور مع مرور الزمن، وقد لا تظهر أعراضها في البداية.وقالت إنه ينبغي […]

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