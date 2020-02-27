2020/02/27 | 04:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية السعودية، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، لتوفير أقصى درجات الحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلق الدخول للعمرة والسياحة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلق الدخول للعمرة والسياحة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).