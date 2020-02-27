رياضة المشي ليس لها علاقة بالتخسيس

2020/02/27 | 04:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في دراسة جديدة قد تكون نتائجها لا تُصدق لدى الكثيرين، حذر باحثون في جامعة بريغام يونغ بولاية يوتا الأمريكية، من أن رياضة المشي لا تُعد الحل السحري للتنحيف، فصلا عن أنها ليست لها علاقة بالحفاظ على الوزن أو إنقاصه، كما كان شائعا.وذكرت وكالة “إرم” نقلاً عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم الثلاثاء، أن […]

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