منصور الريكان - من زرع حصد ،،،،،

2020/02/27 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان في القرى التي لوحت ملامحها بالأفولْتكون مساراتها غائمةْوالنساء على حالهن لاهثاتْوالحقول أضناها جدب الفصولْوالرجال التحفوا المقاهي وما عاد من فائدة بزرع الذبولْالبلاد مسيجة بالذين توافدوا على القهر عازمينْيستوردون كل شيء ولا يصدرونْبلادي على حالها وفيها من دجلة والفراتْالبلاد سباتْتعالي نحدق أحلامنا الآتياتْأنتِ يا حلوتي لكِ مني كل القُبلْأراكِ كغيم القرى......

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