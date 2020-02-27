صحيفة: طبيب كويتي يتوصل لعلاج كورونا

2020/02/27 | 04:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن طبيب عربي توصله إلى علاج لفيروس “كورونا” الجديد.وأكدت صحيفة “الراي” الكويتية، أن عضو مجلس إدارة جمعية الطب البديل الكويتية، هشام الجاسر، قد فجّر مفاجأة بإعلانه عن توصله لعلاج لفيروس كورونا المستجد.وأشار الجاسر إلى أن هذا العلاج مكوّن من ثمانية مركبات لأعشاب طبيعية، بعضها مزروع في الكويت والآخر تم جلبه من […]

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