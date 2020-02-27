2020/02/27 | 04:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تقل درجة الحرارة في بعض المنازل مقارنة بغيرها، ما يزيد مخاطر إصابة سكان هذه المنازل بمشكلات صحية خطيرة.ماذا تفعل البرودة في جسم الإنسان؟ نقل موقع “الكونسلتو” تقريرا عن المركز الوطني لمعلومات التقنية الحيوية بالولايات المتحدة الأمريكية، يقول إن الطقس البارد سواء داخل المنزل أو خارجه يؤثر على سلامة الرئتين، ويقلل الدورة الدموية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا تفعل البرودة في جسم الإنسان؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا تفعل البرودة في جسم الإنسان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).