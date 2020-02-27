علماء يابانيون يخترعون روبوتا يستطيع الإحساس بالألم

2020/02/27 | 04:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن علماء في اليابان من اختراع روبوت بإمكانه الإحساس بالألم، وتمت برمجته بحيث يبدي ما يشبه الإحساس عند تمرير شحنة كهربائية على جلده الصناعي.

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