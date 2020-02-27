2020/02/27 | 04:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوارديولا يدخل التاريخ بعد الفوز على ريال مدريد (المستقلة) – حسام الدين جمال – قاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، فريقه للفوز على مضيفه ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 2-1، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليحقق عدة إنجازات دخل بها تاريخ كرة القدم.«المستقلة» تستعرض في السطور التالية عدة أرقام تاريخية حققها بيب […]

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