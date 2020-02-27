خطف كويتية واغتصابها في سيارة

2020/02/27 | 05:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ألغت محكمة التمييز في دولة الكويت حكما بالإعدام شنقا لشابين كويتيين قاما بخطف فتاة كويتية عنوة من أمام منزلها ومواقعتها بالإكراه، واستبدلت الحكم السابق بالسجن المؤبد وإلزام كل منهما بمبلغ 5001 دينار (15,300 دولار) على سبيل التعويض المؤقت.وكانت المجني عليها تقدمت في ديسمبر 2016 ببلاغ للأجهزة الأمنية أفادت فيه، بأنه وفي طريق عودتها […]

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