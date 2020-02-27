دراسة: الكمامات لا تقي من كورونا

2020/02/27 | 05:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نفدت الكمامات الطبية من مدن كبرى حول العالم، منذ انتشار فيروس كورونا.آراء عديدة حول فاعلية هذه الكمامات، فما هي أنواعها ودرجة فاعليتها؟.وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية على موقعها الإلكتروني حول جدى هذه الكمامات اشار التقرير إلى أن ارتداء الكمامة الطبية اقتصر لفترة طويلة على غرف العمليات والهدف هو حماية المريض الذي […]

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