2020/02/27 | 05:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكرار الشكاوى يجبر الفيفا على مراجعة جدول المباريات الدولية (المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مراجعة جدول المباريات الدولية، الذي يؤثر على مواعيد المسابقات والبطولات الكبرى، وذلك بعد تكرار الشكاوى من عدة مدربين بسبب ضغط المباريات.مراجعة المواعيد: وقال الفيفا في بيان رسمي: «جدول المباريات الدولية يلعب دوراً محورياً […]

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