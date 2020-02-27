2020/02/27 | 05:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / صفاء الفريجيوجه محافظ البصرة «أسعد عبدالامير العيداني» دوائر البلدية والبلديات والماء والمجاري في البصرة بصرف رواتب الأجور اليومية الذين تم تحويلهم إلى عقود حسب قراري مجلس الوزراء (٣١٥) و (٣٣٧) من إيرادات تلك الدوائر وحسب السيولة المتوفرة».وأضاف محافظ البصرة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه «تم توجيه مدير مكتبه، بالتنسيق والتشاور مع الاقسام ذات العلاقة، ومخاطبة الدوائر الخدمية، والعمل على صرف المستحقات المالية للعاملين فيها بالسرعة الممكنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يوجه بصرف رواتب الأجراء المحالين إلى عقود بالسرعة الممكنة) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يوجه بصرف رواتب الأجراء المحالين إلى عقود بالسرعة الممكنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).