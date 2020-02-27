مشروبات عليك تجنبها عند تناول الدواء.. تعرف عليها

2020/02/27 | 05:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /من المتعارف عليه أنه لا ينصح بتناول الدواء مع الكحول.ولكن هناك مشروبات أخرى لا تصلح لتناول الأدوية، لأنها قد تسبب الخفقان أو ارتفاع ضغط الدم وحتى الغثيان.ويقول الخبير في الجمعية الفيدرالية لصناعة الأدوية بألمانيا توماس بروكنر، إن المشروبات التي ينبغي تجنبها عند تناول الأدوية هي الكحول والقهوة والشاي والحليب.وأضاف، يلعب السائل […]

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