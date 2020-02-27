7 خطوات للقضاء على حب الشباب

2020/02/27 | 06:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت مجلة “ميخور كون سالود” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن ضرورة الحفاظ على عادات الحياة الجيدة وتوفّر الرعاية المناسبة، التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في ضمان صحة الجلد والحد من ظهور حب الشباب.وقالت المجلة، في تقريرها، إن حب الشباب يمثل عادة مشكلة جمالية حقيقية بالنسبة للكثيرين وغالبا ما يؤثر على جزء مهم […]

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