تحذير هام لمحبي التمر

2020/02/27 | 06:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /رغم أنه لا يوجد اختلاف على فوائد التمر، إلا أن الباحث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، نصح محبي التمر بعدم تناول السكريات الأخرى.وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إن التمر من عوامل رفع السكر بشدة، لذا وجب على من يحب التمر أن يقطع كل السكريات الأخرى.وأضاف أن محبي […]

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