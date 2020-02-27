2020/02/27 | 06:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:00 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "اردوغان يهدد و يتوعد...فكيف سترد دمشق؟" و" هل تمرر ...

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