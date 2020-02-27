العفن كيف يمكن منعه و السيطرة علية من خلال التصميم المعماري

2020/02/27 | 06:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهديد القالب الأسود على العمارة وسكانها

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