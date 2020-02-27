البحرين تعلق الرحلات الجوية من والى العراق ولبنان

2020/02/27 | 07:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين يوم الخميس تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة من العراق ولبنان حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأكدت شؤون الطيران المدني بحسب ما ذكرته وكالة الانباء البحرينية اليوم أنها تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية كافة باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، حيث سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

واشارت الوكالة الى انه في حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.

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