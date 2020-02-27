البرغل.. فوائد مثيرة للإهتمام قد تجهلونها

2020/02/27 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعتبر البرغل أحد أنواع الحبوب التي تندرج ضمن قائمة الكربوهيدرات المعقدة، وهو مصدر ممتاز للألياف والمعادن المفيدة للصحة والجسم.تعرّفوا إلى أبرز فوائد البرغل: في إطار فوائده للجسم، فيقي البرغل من الإصابة بالسكري ومن أورام السرطان وأمراضه كالقولون والثّدي.وبالإضافة الى ذلك، فإنّ هذا النوع من الحبوب يحمي من الإصابة بأمراض القلب […]

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