«عادل إمام» الأكثر بحثا على غوغل بالساعات الماضية

2020/02/27 | 07:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تحوّل إسم الممثل المصري عادل إمام إلى الأكثر بحثاً على محرّك البحث “غوغل” في الساعات الماضية.ففي الوقت الّذي أعلنت فيه إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن تكريم الزعيم عادل إمام في حفل افتتاح الدورة الـ 68 من المهرجان، إنتشرت شائعة وفاة الممثل المصري الشهير من جديد، وهي معلومات مغلوطة لا تمت للحقيقة […]

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