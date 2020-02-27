فريدة النقاش - الدين وحرية التفكير

2020/02/27 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريدة_النقاش تبينت السلطات الألمانية أن الهجوم الإرهابي الأخير على مقهيين معروفين بتقديم ” الشيشة” للزبائن ، وغالبا ما يكون زبائن هذه المقاهي من المهاجرين ـ تبينت أن هذا الهجوم نفذه ما يمكننا وصفه بتنظيم متعدد الجنسيات ، إذ يحمل ثلاثة من المنفذين الجنسية الألمانية ، ويحمل إثنان الجنسية التركية ، وواحد الجنسية البلغارية ، وآخر الرومانية إضافة إلى شخص يحمل جنسية البوسنة والهرسك ، وآخر الجنسية الألمانية الأفغ......

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