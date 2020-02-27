حياة مرشاد - شرع قاتل: تسقط محاكمكم!

2020/02/27 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حياة_مرشاد أكاد أجزم بأنَّه لم يغمض لي جفن ليلة أمس، أتقلّب مِنْ جنبٍ لآخر، أتفقّد وَلَدَّيْ، ألمسهما، أقبّلهما، وعند كل محاولة للنوم يُلاحقني صوتُ إمرأة، يؤرِّقني نَحِيبها، تصطادني صورتَها، ترعبني صرخَتَها، تغضبني، تحرقني، تُحرِّضني… هذه المرأة هي أمٌّ، وبإستخفاف مشين وعلى مرأى من الشرّع والدين والمجتمع والإنسانيَّة والقانون، وبِجَرَّةِ قلم من رجل دين، حُرِمَتْ من رؤية إبنتها لِسَنَتَيْنِ، حُرِمَتْ من ضمِّه......

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