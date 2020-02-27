2020/02/27 | 07:52 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أظهرت صور متداولة السير الذاتية لعدد من الشخصيات التي يرتقب أن تمثل الحكومة العراقية، في حال تمت المصادقة على التشكيلة الوزارية في مجلس النواب، اليوم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).