شاهد: السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة

2020/02/27 | 07:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور متداولة السير الذاتية لعدد من الشخصيات التي يرتقب أن تمثل الحكومة العراقية، في حال تمت المصادقة على التشكيلة الوزارية في مجلس النواب، اليوم...

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