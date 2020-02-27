کابینة علاوي والطریق الشاق الی البرلمان

2020/02/27 | 07:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- یمر العراق بمرحلة حاسمة تتمثل بالتصویت علی الکابینة الوزاریة لرئیس الوزراء العراقي المکلف محمد توفیق علاوي هذا الیوم الخميس....

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