الوقف السني يعطل الدوام في احدى الجامعات التابعة له

2020/02/27 | 07:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قرر ديوان الوقف السني، تعطيل الدوام الرسمي في جامعة الامام الاعظم لمدة عشرة ايام.وقال بيان لديوان الوقف السني، ان “رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش وجه بتعطيل الداوم الرسمي في كلية الامام الأعظم لمدة عشرة ايام اعتبارًا من اليوم الخميس”.يشار الى ان المدارس والكليات عطلت دوامها لعشرة ايام كاجراء وقائي […]

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